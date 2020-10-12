高雄保險公司主管程新發（程男）和下線主任張簡大裕（張簡），由於深諳保險理賠作業，和百名保戶及親友聯手，以假的診斷書、假生病及假車禍得手110件理賠案，其中假車禍還請來真警方到場丈量，也因警方公權力背書，加上幾可亂真的診斷書，讓一名50多歲的李姓女子只憑一張「肋骨骨折」診斷證明就獲得高達42萬元理賠！

本刊調查，程男和張簡以「三七拆帳」、保戶可獲7成理賠金為引誘，招攬上百名保戶和親友合作，並鎖定各種需住院7天以內的疾病，例如急性支氣管炎、急性闌尾炎、胃潰瘍、胸痛、子宮肌瘤以及發高燒等症狀，替沒生病、連醫院大門都沒跨進去看診或住院的保戶開立自製診斷書。

除了詐領住院醫療補助外，程男和張簡也和保戶聯手演出車輛對撞的假車禍並報警，真警察到場測量事故現場後，利用警方公權力背書，搭配假的受傷診斷證明書狂撈保險金。

2017年4月中旬，一名35歲李姓男子在鳳山區一起「汽車撞汽車」的假車禍未受傷，但程男卻假造李男有「開放性肩胛骨骨折」證明，獲得6萬多元賠償；同年7月下旬，一名50多歲的李姓女子騎車和汽車擦撞，由程男偽造「肋骨骨折」診斷證明，因強制險和第三責任險出險，加上工作損失等偽造項目，讓人根本連醫院大門都沒踏進的李女，因此離譜獲得高達42萬元理賠金。

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(中時新聞網)