保險公司擔任經理的程新發（程男）和下線主任張簡大裕（張簡），聯手上百名保戶及親友詐保，嫌犯刻印和高雄9間醫院相似度90%的關防、醫師章，偽造診斷書並刻意將多數理賠金壓低在10萬元以下，順利向19家保險公司詐保逾1500萬元，但「百密總有一疏」，因醫院關防章顏色太紅以及沒有時間電子章露餡，警方獲報後和醫院比對查證破案。

程嫌和張簡2嫌，以電腦word檔列印診斷書，偽刻高雄長庚、榮總、義大、阮綜合、聖功、七賢脊椎外科診所以及國軍802、左營分院、岡山附設醫院等9間醫院的關防、院長章、醫師級職章以及「正本與影本相符」等字樣的證明章。

他們找來上百名保戶和親友合作，在假的診斷書蓋上偽刻印章後，還根據病徵加註醫囑以及住院天數，連同住院期間所需看護費、薪資損失、精神損失等也算進理賠項目，申請的醫療理賠金多數壓縮在10萬元以下，由程男、張簡本人代辦或由病人自行向保險公司申請。

高雄榮總的診斷書，從假的關防和蓋印位置，即可看出真偽。右圖為真。（圖／警方提供）

其中一名黃姓婦人2017年7月得「急性闌尾炎」，同年12月又得到「子宮內膜異位」，半年內獲得10萬2800元的理賠金；另名姓男子假開盲腸也賺到4萬5千元理賠。

但夜路走多了總會碰到鬼，2018年2月，資深保險員發現程男代辦診斷書上的長庚醫院關防印章顏色特別紅，經比對以往案件資料，發現和長庚關防印章不同，且電子簽章未押「時間註記」；此外說明欄位「均屬無效」字樣，變成「皆屬無效」，懷疑診斷書造假，於是去函長庚醫院詢問，院方回文：「該診斷書非長庚所開立」。

此時各家保險公司開始蒐集資料，向「財團法人保險犯罪防制中心」反映，「刑事局南部打擊犯罪中心」偵五隊也接獲檢舉。隊長林漢隆和偵查正謝志芳展開調查，經和醫院及保險公司進行資料交叉比對，證實程男和張簡申請的理賠診斷書全都是偽造。

警方調查發現，嫌犯自製假的醫院診斷書，其中高雄榮總假診斷書關防上沒數字、院長章的字體太正、醫師簽名筆跡以及蓋章位置不一樣；義大醫院假診斷書未註明英文科別、日期格式採用斜線等細微差異。不過，真偽診斷書非經醫院專職人員比對很難被發現，一般人難以辨別真假。

嫌犯偽刻高雄9間醫院診所的醫院章。（圖／警方提供）

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(中時新聞網)