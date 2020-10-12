在高雄市保險公司擔任經理的程新發（程男）和主任張簡大裕（張簡），找來百名保戶及親友組成「保險碰瓷黨」，製造假車禍及「假病症」以及偽造的醫院診斷書訛詐理賠金，2年內共得手超過1500萬元。其中程嫌將分得的紅利買了2支勞力士手錶當收藏品，張簡則豪擲近300萬元買了一輛賓士休旅車犒賞自己，但新車上路還不到一個月就被警方逮捕，手錶和名車均被查扣，還因官司纏身，目前在夜市擺攤討生活。

年薪高達200萬元的程嫌（49歲），因投資股票失利，慘遭套牢近300萬元，因深諳保險理賠作業的他，竟將歪腦筋動到壽險和產險的保險金頭上，遊說剛新婚才置產購進千萬透天厝，經濟有缺口的張簡加入詐保行列。

程新發因投資股票失利，和下線及保戶聯手，持偽造醫院診斷書詐保上千萬遭警方逮捕。（圖／警方提供）

2嫌自製醫院診斷書，製造假車禍，和旗下上百名保戶及親友合作，以「假生病」為由，在2年內成功詐領1500萬元保險金。

程嫌雖投資失利，但因詐保牟利，將「碰瓷分紅」的錢買了2支勞力士名錶收藏；而張簡為犒賞自己，大手筆買了近300萬元賓士休旅車代步。

但「紙終究包不住火」，高雄檢警接獲「財團法人保險犯罪防制中心」報案，查出是2嫌所為，2018年4月11日，在左營及大寮區逮捕2嫌，也查扣勞力士及賓士，另搜出大批偽造醫院關防、醫師章、電腦及印表機等物。

張簡大裕因新婚、買新房，經濟缺口下，和程男合作詐保。（圖／警方提供）

警方將兩人以及配合詐領保險理賠金的保戶分別依《詐欺》及《偽造文書》移送，全案起訴後，目前正由高雄地院審理中。

警方透露，檢察官開庭時，2嫌坦承犯行，承諾會吐出所有不法所得；2嫌事發後已遭公司開除，張簡如今在夜市擺地攤討生活，過去年薪高達200萬元的程男目前則無業，他們仍須與當初合作犯案的保戶，持續和各保險公司協商理賠金歸還及賠償細節，可謂得不償失。

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(中時新聞網)