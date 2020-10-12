今年44歲、在台北長大的嘉義女音樂家黃玲娟，3年前從美國回台任教並在台北愛樂擔任中提琴首席，在一次癌症義演活動中，士林地檢署犯罪被害人保護協會（犯保協會）的義工希望她能也為被害人演奏，如今的她經常為八仙塵爆的受害人演奏，「希望用音樂撫慰所有傷者的心靈。」

5年前發生的「八仙塵爆」重大意外，一下子奪走15條生命，500多人輕重傷，有些傷者因截肢而喪失機能，也有人得因植皮而痛苦悲傷，甚至有人迄今難以抹去過往記憶，對於黃玲娟及一般人來說，都是一種無法體會的痛。

8月23日星期天上午，士林地檢署偵查大樓11樓檢察官研究室有一場音樂會，數10名八仙塵爆受害人及家屬正在聆聽黃玲娟的中提琴演奏。有的人閉上眼睛，有些低頭沈思，台下聽眾看著黃玲娟一舉一動，細細品味著弓弦拉出的悠揚琴聲，在琴聲的引導下，有人止不住淚水決堤，也有些人微笑跟著節拍，1個多小時的音樂饗宴讓聽眾們如癡如醉，心中的傷痛似乎找到了出口。

5年前發生在八里八仙樂園的塵爆意外，造成500人輕重傷、15人死亡，震驚國內外。（圖／報系資料照）

這是場特別的音樂會，總共8首曲目都有黃玲娟要向八仙塵爆被害人傳達的意念，透過琴聲來關懷他們。黃玲娟說，《我的太陽 osole mio》闡釋所有生命都是因為有一個像太陽一樣溫暖的支撐才得以存在，如同偉大的父母就是兒女的太陽；而《西西里舞曲 Sicilienne》的作曲者瑪麗雅．特蕾莎是一位女性盲人作曲家及演奏家，雖然2歲失明，但仍創辦盲人學校及女子音樂學院，不因失明而喪志，音樂神童莫札特還寫曲紀念她。

黃玲娟在演奏奧地利知名小提琴家克萊斯勒的《愛之悲 Love‘s Sorrow》前，還向受害者強調，愛分成好幾種，有開心的，也有悲傷的。她以自己為例說：「父親有一天突然過世，讓我非常難過，但我對父親非常感恩，所以在悲傷時，只要想到父親的溫暖善良及厚道，就可以支撐我向前行。」

而黃玲娟更用《Bach No. 1 solo suite in G, Minuet》這首曲目來拉近與八仙塵爆受害人的距離。她說，「巴哈以前演奏的對象都是皇宮貴族，所以今天在座的每一位都是皇宮貴族，我就是為大家服務的音樂家，古典音樂其實沒有那麼深奧。」黃玲娟曾在美國等異鄉演奏10多年，為了表達海外遊子對台灣的愛，她也一連演奏《望春風》、《月亮代表我的心》及《外婆的澎湖灣》等3首台灣樂曲。

八首樂曲演奏一氣呵成，猶如一場音樂盛宴，台下安可聲音此起彼落，黃玲娟特別選了《over the rainbow》當安可曲，透過琴聲傾訴著人生無論歷經什麼樣的挫敗與傷心，上帝的愛永遠不變，來為受害人打氣鼓勵。

黃玲娟不只自己義演，她還說服台北愛樂同仁一起到中竂參與關懷921重生活動。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)