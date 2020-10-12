現於文化大學音樂系任教的黃玲娟，從小就展現音樂天賦，高中生就拿到全國中提琴比賽冠軍，因為仰慕綜合大學校園氣氛，選擇前往美國南加大讀書，每天練習5小時以上，天賦加上努力，最終以第一名成績從南加大畢業，成為台灣人的驕傲，還獲邀在紐約卡內基音樂廳與superstar馬友友、林昭亮同台演出。

畢業於光仁中學音樂班的黃玲娟，本身也是一個傳奇。她在1992及1993年，連續2年奪得全國中提琴比賽冠軍，然後考上南加大及茱麗亞音樂學院，並獲得全額獎學金，她最後選擇西岸的南加大，跟隨中提琴大師Donald McInnes學習，擔任中提琴助教及南加大樂團中提琴首席。

黃玲娟曾與大師林昭亮在卡內基音樂廳演奏。（圖／讀者提供）

黃玲娟告訴記者，DonaldMcInnes十分嚴格，學習壓力很大，只能加倍努力，每天買2個便當回家，除了練琴還是練琴，1天起碼5小時。黃玲娟說，她是真的很喜歡拉琴，晚上都是抱著琴睡覺。天賦加上努力，黃玲娟在校期間奪得多項大比賽的冠軍，還曾受邀在紐約卡內基音樂廳與馬友友、林昭亮等知名演奏家同台演出。

第1名畢業於南加大的黃玲娟，旅居美國期間，在多個知名樂團擔任中提琴首席，3年前返台擔任台北愛樂中提琴首席，任教文化大學，定期於美國、 歐洲、亞洲等國際音樂節受邀演奏。

黃玲娟加入台北愛樂後，說服同仁與她一起義演，大家曾到中竂參與關懷921重生活動。（圖／讀者提供）

不只犯保協會，也是癌症協會義工的黃玲娟，也曾隨台北愛樂到中寮為921災民義演，也幫忙喜憨兒作畫演出，盲人畫展募款及幫助學童的慈善音樂會也都有她的身影。只要能幫助別人，尤其是透過音樂，黃玲娟總是從不缺席。

黃玲娟說：「我相信音樂是不分國界的，它不只是高高在上的藝術品，也並不是社會經濟地位較高的人才能夠享有，音樂應該是充滿愛的力量」。如果今天提供給大家的音樂，能夠喚起觀眾心中美好的回憶，和那些曾經在生命中留下來的痕跡，這才是她希望且認定的音樂價值！

黃玲娟不只是義演，她也會多次參加關懷八仙塵爆受害人活動。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)