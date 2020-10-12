身材姣好的唐玲，始終以性感模樣走跳演藝圈，因此常遇到變態騷擾，最近更有位光頭男網友，傳了自拍照給她，並露骨地表示要和她發生關係，「以前會覺得很害怕，不敢告訴別人，甚至會認為是自己的錯。」但經歷人生的大變動後，這回唐玲不再忍耐，已找來律師商討，打算向這名痴漢提告。

去年唐玲發現得了胃癌，進行切胃手術後，還接受化療近一年，所幸抗癌成功，近期重回螢光幕。但日前唐玲參加《綜藝大熱門》節目，播出後卻收到一名光頭男網友傳來私訊，表示「意淫了妳」，更直白地問要不要和他發生關係，言詞相當露骨。

大病一場後，唐玲的生活變得更健康，每天都以追求開心為目標。（圖／翻攝自唐玲臉書）

雖然深感噁心，但唐玲為避免自己大驚小怪，先在社群網站公開該則訊息，詢問眾人的意見，「沒想到大家都跟我一樣覺得噁心，我才明白原來這並不是我的過失，公眾人物不是一定要忍受這種侮辱！」

對此，唐玲找上律師游嵥彥諮詢，律師指出該網友的行為，可能已觸犯《刑法》第三○四條的「強制罪」，也就是「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，可以處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

出道多年的唐玲，在節目上表演總是相當賣力。（圖／翻攝自唐玲臉書）

律師更建議唐玲，在蒐集足夠的證據後，可提起「妨害自由」的刑事告訴，由檢警透過刑事偵查手段，追查出該帳號的使用者，再向主管機關舉發，或是向法院提起民事損害賠償訴訟。

去年唐玲因癌症消失螢光幕1年，康復後勤跑通告上節目。

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(中時新聞網)