身材姣好的唐玲從小就常因落單而遇上變態，「青春期的時候，如果遇到色狼，常以為是自己疏忽，不敢告訴別人。」進了演藝圈後，唐玲遇到性騷擾的頻率依然很高，她總以為是自己的性感形象所致，遇到不懷好意的邀約，為了顧全大局，也只能選擇忍耐。後來唐玲領悟到，壓抑的個性會影響身體健康，罹患胃癌可能也和此有些關聯，「據說憤怒也會造成細胞病變。」

生病之初，唐玲坦言「每天都好想死、好不快樂」，如今抗癌成功，她也期許自己用新的態度過新的人生，「現在每天醒來第一件事，就是想著今天要做什麼讓自己開心，畢竟吃抗癌的藥會導致失去味覺或噁心反胃，只能用其他方式努力讓自己開心。」為了保持快樂的情緒，面對網友騷擾，唐玲也不願再姑息隱忍，「不能讓這些人覺得，躲在鍵盤後面就不會有事。」

無獨有偶，陳子玄2017年生產後不到一個月就收到網友私訊騷擾，表明「上床一次700萬」讓她傻眼，更意外發現該網友原來已是騷擾女星的慣犯。而六月面對網友私訊開價200萬元要求上床，爆氣回嗆「有病就去看醫生」。至於周曉涵則是在外地拍戲結束回到飯店房間時，發現同劇男演員逕自進入，更拿她的手機撥電話，藉此獲取電話號碼，令人心驚。

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(中時新聞網)