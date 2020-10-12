「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)已經不再是紅土之王而已，第20座大滿貫單打金盃到手之後，在他眼前的就是費德勒(Roger Federer)「史上第一」的寶座。費德勒在法網決賽後發文向納達爾祝賀：

「我一向對好友Rafa抱持著無比敬意，不只是做為冠軍，而且是做為一個人。他是我多年來的頭號勁敵，我們彼此競爭以成為更優秀的球員，因此我懷著莫大榮耀來祝賀他獲得第20次大滿貫勝利。」

除了都是20座大滿貫，納達爾與費德勒互有長短，前者在法網稱王13次，只贏了1次澳網。費德勒法網1冠，其他3項大滿貫都拿了至少5次冠軍。更重要的是費德勒打不過納達爾，對戰成績16勝24敗。費德勒保有世界排名第一最久(總時間310周, 連續247周)以及其他多項紀錄，但是網壇最看重大滿貫的次數，納達爾在法網統治力不衰，成為史上第一只是遲早的事。

費德勒表示：「特別驚人的是他現在已經13次在法網摘冠，這是體壇最偉大的事蹟之一。我也要恭喜他的團隊，畢竟如此成就無法獨力做到。我希望第20座都只是我們旅程的其中一站，幹得好Rafa，這是你應得的。」

(中時新聞網)