【1】幾經更名 國民黨曾經沒有中國

翻閱中國國民黨過去歷史，歷經幾次改名，甚至有段時間就只稱為「國民黨」，而沒有「中國」兩字。

【2】女撞拒馬癱瘓 警局國賠2148萬

3年前總統府舉行年改國是會議，北市警方為防陳抗，在總統府周邊道路架設鐵拒馬，吳姓女子騎車路過不慎自撞拒馬，導致下半身癱瘓，事後她聲請國家賠償，向轄區中正二警分局求償3000萬元。台北地院認為，分局未派員巡守、設立警告標誌，對拒馬設置管理確有缺失，但吳女擅闖管制區，且未注意車前狀況而肇禍，本身亦有過失，須負3成責任，判警局須賠償吳2148萬多元。可上訴。

【3】軍情局不派人 陳虎門不信台諜案

前軍情局少將陳虎門昨表示，他看了央視與陸媒報導，認為主要用意還是宣傳，軍情局已不派人去大陸了，怎可能破獲「數百起間諜案」，這應是羅織而來，否則就抓的都是大陸自己人。至於國安局則說，持續關注後續發展。

【4】玉山董座 奪台灣最強金融CEO

哈佛商業評論全球繁體中文版（Harvard Business Review；HBR）最新公布「2020台灣CEO 100強」評選結果，玉山銀行董事長黃男州榮獲台灣金融業第1名，整體排名第20名的佳績，不僅較前次35名大幅上升，排名更是國內金融業的最佳表現。

【5】林志玲推年曆 AKIRA獻影中文宣傳

林志玲上月因長年困擾著的支氣管問題，進醫院動小手術，不過正能量滿滿的她康復出院後，再度埋首投入她的慈善事業中。日前她與老公AKIRA的慈善年曆新一年度預購開賣大受歡迎，AKIRA於11日更加碼錄製影片替林志玲努力宣傳，寵妻十足，並用中文獻上祝福：「希望大家2021年平安健康。」

(中時新聞網)