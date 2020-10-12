JUST IN: Lakers planning to make a starting lineup change: Alex Caruso in place of Dwight Howard, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/IwT2A6Y69C — Stadium (@Stadium) October 11, 2020

看來湖人總教練佛格已經決定賭一把了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日搶先爆料，佛格決定在總冠軍賽G6，改用後衛卡魯索取代中鋒「魔獸」霍華先發上陣，熱火也打算激活前4場都因腳傷沒打的卓拉吉奇，畢竟已無退路。

湖人的先發陣容將會變成卡魯索、丹尼格林、波普、詹姆斯與安東尼戴維斯，佛格表示，「我們確實喪失一點籃下身高優勢，但當我們面對這樣一支把空間拉開的球隊，我們可在防守與突破速度方面獲益，且在場上擁有更多可以控球的人。」

至於G5賽後爆發丹尼格林未婚妻收到死亡威脅的風波，目前已經得到格林本人親口證實，佛格說：「這就是體育，這就是比賽，我們當然希望所有人都支持我們，但這很明顯已經越線了。」接下來就看格林在今天G6表現是否受到影響。

而在G1不慎造成右腳足底筋膜撕裂的卓拉吉奇，目前已經下定決心帶傷上陣，他雖被告知上場並不會加重他的傷勢，卻要忍受巨大的疼痛，且無法在腳上施加太多壓力，不過他已經出現在賽前熱身行列之中，看來G6復出機率確實很高。

(中時 )