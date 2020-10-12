川普的動作牽動著華爾街投資人的情緒，上周三川普在推特上呼籲，兩黨應針對航空業及中小企業進行紓困，美股應聲大漲，美國有了川普、股市就不缺「波動」，美股的忽漲忽跌很難判定，但台股穩定走高卻是好事，說明台股的中線籌碼已經安定。

觀察盤面，近期市場投機力已從純粹炒籌碼的小型股轉向業績成長股，這是台股中多結構的起手式，穩定的中期行情必由業績成長股擔綱主流，雖然目前業績股的連續上漲力較弱，但因為已逐漸獲得市場資金關注，只要穩定震盪走高，就可吸引中長期買盤的進場；剩下的就是看電子族群中有沒有正規軍主流帶動了。

電子股上周四成為人氣聚集方向(成交比重接近8成)，主要是高價股、電子權值股轉強佔權值，高價股轉強說明大咖買力進來了，而權值股轉強則說明法人機構站在買方，顯然在資金效益之下(台幣升值)，多頭買力轉有助於台股再次挑戰「萬三」關卡。(倫元投顧提供)

(時報資訊)