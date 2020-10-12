佐登-KY(4190)高端保養品熱銷，及台灣保健品加持，9月營收為2.69億，創今年單月新高，月成長18%。時序進入美容旺季加上醫美商機持續發酵、雙11購物節，佐登對Q4業績表現樂觀以待。

佐登妮絲去年大舉推動雙美(生活美容與醫學美容)肌膚管理，在兩岸研發中心皆投入專利原料開發，針對醫美與養膚性高機能產品將美容保養品營收逐月增加，9月貢獻營收已追上去年同期。佐登指出，新品「龍血急凍修護組」在台灣9月上市後熱銷兩萬多支、「白金煥白系列」與「BA-5肌密抗皺活顏系列」，搭配「修耕保養」新概念再次喚起兩岸回購潮，熱賣萬組推升銷售業績。

另外，美容美體SPA在經營策略上推出新課程，針對年輕族群以「美麗教練」活動號召秋冬換季期有肌膚護理需求的新會員；台灣美容美體SPA也在新課程「雙導水玉肌課程」 推波助瀾下，成功廣納新會員也帶動舊會員添購課程。

佐登表示，非侵入性的輕醫美概念已成主流，加上集團式醫美診所帶給會員信賴感，策略合作「佐登微爾」醫美診所，隨著大陸疫情後活動重新啟動服務會員，台灣第一家佐登微爾診所於九月底開幕，雙美服務收入較上個月成長20%，兩岸醫美佈局將連動「美的生態圈」消費循環，為集團增添可觀的獲利空間。

(時報資訊)