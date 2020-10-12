IC載板廠景碩(3189)轉投資軟板廠復揚科技新豐廠11日下午驚傳火災，公司晚間發布重訊說明，事故地點為公司出租給復揚使用廠區，與景碩製造廠區無關、不影響公司產線作業，後續將儘速與承租人釐清責任，並進行善後、復原與理賠事宜。

復揚科技主要從事軟板研發製造與銷售，2016年由代工大廠和碩(4938)與旗下景碩合資設立，擁有台灣新豐及中國大陸蘇州2廠區。目前實收資本額18億元，和碩集團合計持股89.13％，其中景碩持股35.65％，於每季於業外採權益法依持股比例認列損益。

新竹縣消防局11日下午1點50分接獲復揚科技報案，指稱公司廠房5樓室內及平台發生火災，隨即派遣16車、31人前往搶救。由於為連假期間，廠內僅值班人員留守、並未傳出傷亡，整體火勢於晚間7點獲得控制。

據和碩年報揭露，復揚科技成立迄今尚未獲利，2019年合併營收40.08億元、年減65.99％，稅後虧損5.41億元、每股虧損3.01元，虧損擴大93.67％、創成立以來新低，主因全資子公司蘇州復揚去年營運驟降，營收年減69.28％、稅後虧損達4.66億元拖累。

復揚科技2020年上半年稅後虧損2.33億元，虧損幅度較去年同期4.28億元收斂45.4％。法人指出，復揚科技主要產能及營運貢獻來自蘇州復揚，新豐廠火災影響相對有限，且景碩每季僅認列35.65％損益，且後續尚有保險理賠認列，預期對景碩營運影響甚低。

(時報資訊)