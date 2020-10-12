州巧(3543)董事會通過今年第4季起，啟動海外子公司盈餘匯回，包括投資台灣廠及轉投資越南廠，而停留在大陸的盈餘，將擴增廈門醫療床產線及蘇州廠產能，效益在明年逐步顯現。該公司第2季受疫情影響營運走弱，不過，7月起已經轉正成長，第3季營收8.89億元，年增28％，法人預期第4季車用產品有望回升下，單季營收有望與第3季持平，並優於去年同期，明年上半年因基期相對較低，成長力道延續到明年。

州巧指出，因新型冠狀病毒疫情持續影響下，董事會決議2020年第4季起，啟動海外子公司盈餘匯回，總計約27億元，其中，10億元匯回台灣，17億元仍放在大陸帳上，但依據國際會計準則估計估列所得稅費用約4.5億元，未來17億元若有匯回，則可有回沖收益。

州巧也通過庫藏股買回議案，擬從市場上買回1,500張庫藏股，區間價格預計每股15.96元至29.58元，預計買回期間今天起至2020年12月11日。

為了增進未來資金運用的彈性，所匯回資金將用在州巧未來策略展望上，回台10億元部分，將配合未來客戶返台所需資金運用，另外，有3億元投入越南廠第二期及第三期所需資金，越南廠第一期將滿足光電業客戶監視器等產品需求，之後還會增加汽機車零組件的產線以及醫療床的產線，預計明年第3季可以投產。

在大陸部分，蘇州廠將投入5億元擴充光電產能，4億元將用於廈門廠新增醫療床產線，預計2022年廈門醫療床可以投產，供應大陸內需需求。

(時報資訊)