台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)9月自結營收2.45億元，較去年同期成長7.86%，創下歷年同期新高。受惠台商回流加上迎接傳統旺季，第四季營運展望樂觀。

沛波表示，受惠遞延訂單出貨、以及市場需求維持暢旺，9月營收呈現雙增態勢，較上月增加7.13%，較去年同期成長7.86%，並且寫下歷史同期新高紀錄。今年前9月營收為22.76億元，較去年同期成長4.69%。

總經理葉俊良表示，今年第三季受雨季影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，展望第四季，從去年中美貿易戰促使台商回流，到今年初新冠肺炎疫情爆發，台灣因防疫有成，國內外製造業大廠皆加碼在台投資，其中台商回流力道更為強勁，帶動廠房、廠辦需求大增，對鋼筋需求持續暢旺，且自10月起至農曆春節前是傳統旺季，可望進一步推升沛波業績表現，對公司第四季營收與獲利展望持樂觀看法。

(時報資訊)