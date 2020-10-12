汎德永業（2247）2020年9月合併營收為40.2億元，年增率達63.37%，刷新歷史新高紀錄，並創下連續兩個月年增率達50%以上的表現，第三季合併營收103.3億元，較去年同期成長30.5%，今年1-9月合併營收286.3億元，年增率20.56%。汎德永業預計將於10月12日以每股180元正式掛牌上市。

國內新車市場9月創下近15年同期新高紀錄，汎德永業亦創佳績，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻齊全，加上9月起新車大量到港交車，推升9月合併營收40.2億元，刷新歷史新高紀錄，年增率逾六成，依公司目前收單情況來看，BMW熱門X系列休旅車，與Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等銷售表現依舊維持高水位，且第四季起旗下三大品牌預計有多款新車發表，及Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan將開賣，公司銷售業績成長動能無虞。

從國內新車市場的銷售表現來看，進口車占比持續提升，9月進口車市占率更超越國產車達50.1%，顯見國內消費者對進口車之需求與喜好度。汎德永業於年底前均將陸續推出新車改款上市，目前預收單情況均十分暢旺，可望帶動年底前新一波交車熱潮，動能並將延續至明年。

汎德永業預計將於10月12日以每股180元正式掛牌上市，公司營運核心為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務。

汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，今年上半年繳出每股稅後盈餘（EPS）6.04元的近三年同期新高表現，前三季合併營收286.3億元，為歷年同期新高；在歐洲車廠已全面復工，缺車疑慮可望完全消除，且三大品牌新車款於第四季將陸續推出，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮。

(時報資訊)