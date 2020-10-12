《證交所》敦南股份轉換 11月30日下市 07:442020/10/12 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所指出，敦南(5305)因與台灣達爾科技股份轉換，成為其100％持有子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定情事，公告該公司有價證券自109年11月24日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為109年11月26日至109年11月30日，109年11月30日起終止上市。 (時報資訊) #敦南 #停止買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蕭煌奇、葉璦菱雙金開唱做公益 04:102020/10/11 企業經營 無懼退市 中企赴美IPO規模 創六年新高 04:102020/10/11 全球財經 北韓罕見半夜閱兵 韓媒分析：背後心態很複雜 20:522020/10/11 國際 恆大集團主席許家印射三箭 掃財務危機疑慮 04:102020/10/11 專題周報 颱風又飆進度 南卡將生成 最新路徑曝 20:492020/10/11 生活 15檔多頭三重奏 強恆強 04:102020/10/11 財經要聞 打造老街溪上游親水步道 龍潭燈潭橋段下月施作 19:292020/10/11 寶島 汎德永業9月合併營收40億元 改寫單月歷史新高 17:332020/10/11 財經 乳企掀牧場收購戰 04:102020/10/11 專題周報 詹惟中副業讓和尚有麵吃 04:102020/10/11 娛樂新聞 財經熱門新聞 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 財經 漢唐帆宣京鼎家登 今年火明年焱 - 財經要聞 - 工商時報 摩根士丹利：民主黨全拿 美股先蹲後跳 - 全球財經 - 工商時報 15檔多頭三重奏 強恆強 - 財經要聞 - 工商時報 川普狙殺中芯下一步 驚爆陸DRAM廠恐成第三個華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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