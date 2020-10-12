台灣證券交易所指出，敦南(5305)因與台灣達爾科技股份轉換，成為其100％持有子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定情事，公告該公司有價證券自109年11月24日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為109年11月26日至109年11月30日，109年11月30日起終止上市。

(時報資訊)