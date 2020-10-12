經營85度C的美食-KY(2723)受惠中美2大市場營運谷底回升，2020年9月合併營收連7月回升、第三季營收季增達2成，同步站上今年高點。展望本季，隨著時序進入傳統烘焙旺季，公司看好門市業績將持續增加，帶動下半年營收及獲利穩步回溫。

美食公布9月自結合併營收18.5億元，月增1.89％、年減5.81％，為連續5個月回升，帶動第三季合併營收53.16億元，季增達20.22％、年減9.78％，雙雙站上今年高點。累計前三季合併營收144.42億元、年減17.12％，衰退幅度較前8月18.53％持續收斂。

美食指出，若排除匯率因素影響，以人民幣計價的9月合併營收為4.3億元，月增0.8％、年減4.3％，續登今年高點。第三季合併營收12.48億元，季增18.82％、年減5.93％。累計前三季合併營收33.9億元、年減12.05％，衰退幅度較前8月13.07％收斂。

由於全球主要市場續受新冠肺炎疫情衝擊，美食因應消費者需求迅速調整營運策略，帶動美國及中國大陸2大海外市場第三季營運谷底回升。且今年展店計畫因疫情而轉趨謹慎，營運成長主要由既有門市帶動，將有助於帶動獲利同步回升。

美食表示，受惠飲料及蛋糕新品反應良好，中國大陸85度C門市同店營收8月起恢復成長，帶動9月營收連7月回升，第三季營收季增23％、成長幅度創10年來高點。由於9月底推出強檔蛋糕新品、配合麵包銷售持續回溫，公司看好秋冬烘焙旺季業績將持續成長。

美國方面，雖然仍受新冠肺炎疫情及野火空汙影響，但美國85度C的9月營收連5月成長，同店營收衰退持續收斂，主要受惠麵包產品續獲支持、蛋糕銷售亦獲新客戶青睞。隨著主要市場加州疫情及野火逐步獲得控制，公司預期營運最壞時期已過。

至於受影響程度最輕微的台灣，85度C持續透過差異化提升產品競爭力，9月上旬獨家取得韓國授權，推出2款救援小英雄造型蛋糕及1款切片蛋糕，並加贈機器人公仔及專屬蛋糕提盒，盼帶動買氣挹注營運成長動能。

(時報資訊)