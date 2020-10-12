波蘭小將思薇雅蒂(Iga Swiatek)勇奪法網女單冠軍，抱回160萬歐元獎金(約台幣5412萬)，雖然因為疫情比上屆少拿3成，但也是一筆鉅款了。奪冠後要做什麼？思薇雅蒂說她只計畫全職打兩年，之後還要回去讀大學。

19歲的思薇雅蒂3個月前才從高中畢業，她去年在法網爆冷擊敗大陸美女王薔，最後16強輸給哈麗普(Simona Halep)。思薇雅蒂覺得輸球也沒什麼，反正明年會更好，她當時趕著回家鄉波蘭念書，「我還有6科要考呢。」

思薇雅蒂的重心居然放在讀書而不是網球，她以前的教練布朗(Nick Brown)說：「她16歲時，我問她要不要全職打球，她拒絕了，而且態度很堅決。」這顯然不容易，思薇雅蒂曾經早上練球時無精打采，因為前晚K書到很晚。

男網天王費德勒(Roger Federer)曾說他畢生最大的犧牲就是學業，「我16歲之後就沒讀書了，我錯失青少年時期的校園生活與可能交到的朋友。」費德勒在父母支持下放棄讀高中，現在回想起來當然是正確的決定。

不過思薇雅蒂對網球事業並不著急，布朗認為她的態度值得年輕球員學習。現在她成為波蘭史上首位網球大滿貫得主，一夕成名是否讓她難以適應？布朗相信不會：「她很早熟，有點像辛吉絲(Martina Hingis)那一類的人。」

(中時新聞網)