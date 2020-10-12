封測龍頭日月光投控(3711)封測業務雖受華為禁令生效影響而降溫，但在電子代工（EMS）業務旺季需求暢旺帶動下，2020年9月合併營收續「雙升」再創新高，帶動第三季合併營收同步「雙升」改寫新高，封測及電子代工業務營收表現均優於預期。

日月光投控9月自結合併營收創439.25億元新高，月增4.72％、年增6.77％。其中，封測與材料業務營收228.59億元，月減7.8％、年減2.1％，主要受到華為禁令生效影響。不過，電子代工業務營收219.56億元，月增達24.04％、年增達19.68％。

合計日月光投控第三季合併營收亦創1231.95億元新高，季增14.55％、年增4.8％。其中，封測與材料業務營收718.21億元，季增3.3％、年增5.8％，電子代工業務營收531.25億元，季增達33.81％、年增5.02％。

日月光投控先前預期，第三季封測業務營收將與第二季673.14億元相當，毛利率將接近首季20.1％。電子代工（EMS）營收及營益率表現，則將與去年同期505.99億元、4.1％相當。實際營收表現均優於預期，帶動集團營收季增率優於法人預期的11～13％。

累計日月光投控前三季合併營收3281.01億元、年增10.41％，續創同期新高。財務長董宏思先前表示，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期仍可望繳出逐季成長表現，其中系統級封裝（SiP）營收下半年成長動能將加速。

法人認為，雖然華為禁令生效將影響日月光投控第四季封測業務，但中美貿易戰持續升溫，帶動後段封測打線封裝產能滿載至年底，市場封裝價格傳出喊漲逾1成，日月光投控將直接受惠，加上電子代工業務動能續旺，看好第四季集團營運表現可望優於預期。

(時報資訊)