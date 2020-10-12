小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】台積Q4營收估季增1成

台積電法說會將於15日登場，外資一波接一波調升其財務預估，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻直指，台積電第四季營收可望季增一成，大幅超越市場的持平預期；台積電ADR 9日以88.78美元作收，再創歷史新高，與上周台股收盤價453元相比，溢價拉大到13.54％，有望帶動股價再戰歷史新高466.5元。

【2】15檔Q3財報靚 法人狂敲

隨著各國經濟解封後展開報復性需求回升，配合第三季消費性電子拉貨旺季，台積電（2330）、金寶（2312）、聯發科（2454）及國巨（2327）等15檔個股，第三季營收爆發，10月首周4個交易日，法人鎖定上季營收季增、年增股大敲，買超至少2,000張，展開第四季投資布局。

【3】四大利多匯集 台股強攻萬三

美費半指數再創新猷，投資專家表示，台股有四大利多，包括休市期間美股上揚、蘋果新機即將發表、上市櫃9月營收佳及台積電法說看旺等利多，可望推升指數突破萬三。

【4】今日召開委員會議 國安基金 傾向二度延長護盤

三大變數干擾，國安基金可能二度決議延長護盤。國安基金12日下午將召開委員會議，討論是否延長授權護盤，據了解，原本川普染疫消息傳出近一周來對股市影響有限，國安基金一度考慮退場，但因美國總統大選結果具不確定性、疫情在全球仍持續且衝擊全球經濟，加上中美衝突不斷，三大變數干擾下，讓國安基金委員會議傾向二度決議延長授權護盤。

【5】數位人民幣來了! 深圳試點發千萬紅包

眾所關注的數位人民幣再傳進展！深圳日前公布將發放人民幣（下同）1,000萬元的數位貨幣紅包開放給所有民眾申領，今（12）日起可正式在深圳3,389家商戶消費使用。這不僅是大陸數位貨幣首度將測試範圍由金融機構、政府部門拓展到公眾使用，也代表數位貨幣系統與架構已臻完備，全面上路指日可待。

(中時新聞網)