國民黨立法院黨團日前在院會中，以臨時提案方式，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，由於民進黨未表達反對，該決議案經列報告事項並完成宣讀後已順利通過。此舉引來許多爭議，陸配、國民黨黨員周池春就不認同，並坦言江啟臣明年若連任黨主席，她將退黨。

國民黨立院黨團10月6日提出「台美復交」、「政府應請求美國協助抵抗中共」兩項議案，在朝野無異議下通過，引起各方議論。台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，這是國民黨立院黨團一石二鳥的神來之筆。他說國民黨立院黨團這個政治動作，基本上，是明明白白地向台灣主流民意靠攏，自然會受到主流民意的歡迎，不可能有任何負面效應。整體來講，算是有加分效果。此外，國民黨立院黨團這項動作顯然是精算過的，一方面稍微碰撞一下中共，但也獲得台灣主流民意青睞，偷雞難免蝕把米，加加減減還是正的就好。

據《中評社》報導，周池春認為，江啟臣領導的國民黨拋出這兩決議後，擺明是跟對岸「對著來」，即便江啟臣認為國民黨未來還能在台灣取得執政，兩岸關係或國共關係恐怕也很難恢復。

周池春提及，身邊許多人對於江啟臣領導的國民黨拋出的決議很反感。她雖然在大陸長大，但嫁來台灣也愛著這裡，兩岸都是她的家，她都希望兩岸家人能夠好好的。她直言，若明年江啟臣又連任黨主席，她就要退黨，再也不交黨費。

(中時新聞網)