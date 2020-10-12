看來湖人射手丹尼格林的未婚妻布蕾爾確實收到死亡威脅，就連格林自己也收到不少！總冠軍賽G5最後關頭沒法投進關鍵三分的格林12日表示，「我就是封鎖與無視那些死亡威脅，我收到太多了，甚至沒有辦法按全部刪除的這個選項！」

「我未婚妻收到的死亡威脅訊息可能少一點，因為她的粉絲不多，卻會看到更多內容，」丹尼格林說，「我問她是否收到，她回答我是的，她收到了，可是我真的不會關注這些東西，也不會因此感覺動搖或擔憂，因為我不是那樣的人。」

「也許我應該更關心一點，但通常我是安全的，大部分情況之下，我都是受到保護的，而且我們生活在一個每個家庭都可以擁有槍枝的環境，但我不是那種生活方式的人，我不會去擔心別人想法，」丹尼格林說，「通常我都受到保護！」

丹尼格林強調，目前他仍然充滿信心，且具有安全感，「這只是一場籃球比賽，我知道有人想要發洩情緒，我只希望他們不要太認真，更盼望他們能在追求社會正義方面展現同樣的熱情，讓我們的國家有機會變好，我也理解自己成為被攻擊的對象。」

(中時 )