達輝-KY股票(5276)自109年10月12日起預收款券，並每5分鐘撮合一次；衡平公司(8934)有價證券自11月18日起終止櫃檯買賣。

達輝公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年10月12日起10個營業日(109年10月12日至109年10月23日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

衡平公司因處分重要子公司致喪失主要營收及獲利來源，且其轉型效益尚未顯現，影響股東權益重大，另未依規定於讓與基準日前至少30個營業日向櫃買中心申請，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第20款及第21款暨第15條之11第1項規定之情事，爰依規公告衡平公司有價證券自109年11月18日起終止櫃檯買賣。

(時報資訊)