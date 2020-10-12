電商公布9月營收，都呈現下滑情況，網家(8044)9月營收30.02億元，連續15個月突破30億元，但較去年小幅下滑0.65％；創業家(8477)9月營收3.63億元，年減11.04％；松果購物(6740)9月營收0.22億元，年減14.67％。進入10月百貨周年慶，各電商仍持續推出折扣優惠，為接下來雙11大戰暖身備戰。

網家9月營收受到開學季、中秋節採購潮帶動，旗下PChome 24h購物站上3C、家電、戶外、食品等類別銷量成長，且持續推動一線品牌銷售策略，集結500大品牌開跑9月購物季，透過品牌周活動，拉抬Apple、Samsung、Dyson、3M、碧兒泉、白蘭氏等品牌聲量，提高消費者關注度，亦同步成立「品牌旗艦館」專區，全力搶攻年輕化市場。

但由於蘋果新機延後發表，網家旗下PChome24h購物為台灣電商唯一全系列Apple授權經銷商，少了新機催動的動能，9月營收是去年2月後首次出現小幅下滑情況，不過，Apple iPhone 12系列即將上市，預料將掀起銷售熱潮，刺激第4季的動能。

創業家旗下電商平台生活市集9月主要主打99購物節與中秋節檔期，帶動「吸塵器品類」銷售業績月增近1倍、「水果品類」業績月增1.8倍、「中秋禮盒」業績月增逾2.2倍。

創業家總經理廖家欣表示，99購物節是雙11大促的前哨戰，99購物節期間特別精選多款熱銷商品以限定優惠價回饋消費者，如看好生活市集站上最熱銷品類之一的家電，即在99購物節創造佳績，也為雙11購物節的主推品類及活動機制提供重要參考指標；同時，生活市集也在99購物節前夕正式進軍內容社群電商，8月份生活市集App推出『夯動態』，成為第一家發展App內容社群的本土電商品牌，隨著每日推出多元的優質內容，搭配影片上傳和關注小編等功能持續上線，帶動99購物節檔期的互動數大幅成長300％，接下來也將以更符合用戶喜愛的好內容，讓消費者有更多元的採購決策來源，為年度最大檔的雙11購物節注入新一波成長動能。

松果購物也以「99購物節」為下半年電商旺季的前哨戰，此外，中秋節檔期以及連假助陣，9月站上的優惠券使用率較上月同期成長近20％。今年中秋節更首次開賣進口頂級生鮮食品，帶動美食類別整體買氣成長一倍，佔整體銷售3成。

10月份，松果購物推出「雙十國民狂歡節」促銷活動下殺86折、「厝內好飾」獻上300件商品最低80元起優惠；第4季將迎來電商年度旺季，將以自有造節策略搭配社群互動及商品評價機制，挹注整體平台流量提升會員忠誠度，以強化未來的營運績效。

(時報資訊)