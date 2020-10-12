雙薪家庭月收入7萬元，養一個小孩、一輛車，錢夠用嗎？網友分享自己的經濟狀況，坦承夫妻倆每天為錢吵架、吵到快離婚，得出「單身比較好」的結論。網友隔空喊話，指有人收入比他們家還少，一家5口卻和樂融融，「要怎樣過生活及經營家庭是自己決定的，別被太多外來因素牽動了」。

原PO在臉書社團爆廢公社分享婚後經濟狀況，他和老婆一個月的薪水加起來差不多7萬，先拿2萬養小孩（含托嬰、保險）；每天三餐在外面吃，開銷約1萬6；再扣掉給父母的家用、油錢、償還貸款，剩下2萬2左右。

「每天都為錢吵架、吵到快離婚」，他自認經濟已跛腳，得出「單身比較好」的結論。網友多不認同，指原PO生活態度很有問題。

有網友質疑，夫妻倆吵的到底是「錢不夠花」、還是「錢不能想花就花」？如果一個月可以多幾萬元收入，就不跛腳了嗎？她勸原PO「人生很難，夫妻之道更難，大家一起慢慢磨練長智慧」。

還有一名網友舉朋友的例子，他們一家5口，爸爸當送貨員月薪4萬多，媽媽專職家庭主婦，負責帶3個小孩；主要支出是房租，一個月1萬，怎麼算都比原PO經濟更拮据。網友說，「每次見到他們都是充滿歡笑聲」。

也許這一家人在經濟上不是最富裕的，但相信心靈上是富有的。他勸原PO「對好的事多點讚美、誇獎，把責罵換成提醒，偶爾換位思考一下，情緒上來時彼此深吸一口氣，自己的家庭自己顧」。

(中時新聞網)