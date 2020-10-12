美國總統川普公開表示願意支持更大規模的新冠援助計劃，他並且表示新的刺激計畫談判正取得進展，美國首次申請失業救濟人數連續第二週下降，國慶連假期間美股漲幅介於1至3％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。

大陸媒體報導，2330台積電已取得美國商務部許可，可以向華為供應部分產品，國慶連假期間台積電ADR上漲逾4%。外傳AMD正就收購競爭對手賽靈思進行深入談判，賽靈思上週五大漲14.11%，AMD下滑3.94%。

台股回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭氣勢延續。目前指數支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。KD開口向上，9日K值逼近超買區，短線偏多但提防拉回。

觀察台股指數是否能守穩5日線及季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為9月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫。

(時報資訊)