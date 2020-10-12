國防部為因應敵情威脅推動後備改革，教育召集自民國111年起將調整為「1年1訓、1次14天」；軍方人士透露，除軍事訓練役外，擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。

國防部宣布，為推動後備改革將成立隸屬國防部的防衛動員署，並將全台18縣市地區後備指揮部合併到戰區編管，另7個後備旅將增加至12個，同時使用與常備部隊一致裝備。

最重要的訓練部分，將改為1年1訓、1次14天，召訓人數預計從12萬人增加至26萬人。上述改革，預計在民國111年1月實施。

目前現行後備軍人的退伍軍人選充年限以8年為原則，也就是說，國人於民國100年退伍，在108年之後便不會再被教育召集。

根據立法院今年9月發布「教召訓練頻次及天數調整之問題淺析」報告提到，後備指揮部提供「民國103至110年度尉（士）官人力供需比較分析表」資料顯示，至108年列管退伍8年內備役尉官及士官、約1萬7706人及11萬1091人，扣除退伍逾8年以上依法不召訓與增加志願役退伍補充者的差額，可供召訓人數尉官1萬5700人、士官7萬4001人，已漸不敷動員需求。

立法院認為，國防部規劃未來後備部隊的教召，仍以志願役退伍軍人為主，列管人員是否足以充實後備部隊戰力仍有疑慮。

對此，軍方人士透露，隨著基層幹部可選充的人力逐漸減少，國防部預計在111年1月起，擬將志願役及義務役後備軍人的選充年限，自8年調整至15年內；軍事訓練役則因持續實施中且召員足夠，選充年限仍維持8年，但全案仍在研擬中。

(中央社)