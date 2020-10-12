中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱13日將出席在杭州舉行的海峽兩岸青年發展論壇，她近日接受《環球時報》專訪，談及兩岸，她形容，「台灣本來是一隻受大家歡迎的和平鴿，為何要成為刺蝟？」，兵凶戰危，台灣不能當「刺蝟」。

對於美國國務次卿、捷克參議院議長訪台，洪秀柱說，台美關係升溫、兩岸關係惡化的情勢走向，對蔡政府而言，簡單說，就是「芒果乾（亡國感）」的策略操作，意在促使民眾相信支持蔡政府的美國，有足夠的能力和意願保障台灣的安全。

她說，美國是現實利益掛帥的國家，蔡政府要親美、倚美，除龐大的軍購外，在美台貿易上，恐怕也要有付出代價的準備。含有萊克多巴胺的美豬及30個月齡以上的美牛進入台灣，可能只是開端，未來可能還有農產品、汽車、能源進口的降稅問題，以及檢視、干涉台灣匯率管制等。

至於ECFA簽訂已滿10年，是否對ECFA能繼續抱有信心？洪秀柱說，2010年3月，時任民進黨主席蔡英文曾公開抨擊「ECFA是糖衣毒藥」。但10年後的2020年，蔡政府的陸委會主委公開呼籲大陸「不要停掉ECFA」，曾幾何時，ECFA在綠營口中竟然從「喪權辱國」變成了「互惠互利」？她表示，現在，ECFA就是檢驗民進黨蔡政府是否真心為百姓謀福祉的試金石。

被問道國民黨今年拒絶赴廈門出席海峽論壇，洪秀柱指出，今年的海峽論壇應是國民黨在兩岸關係惡化中開創新局的重要契機，最終還是陰錯陽差地錯失機會。她認為，這是一件意外的插曲，某種程度也反映出國共之間的互信正趨於薄弱，但「九二共識」可以重新鞏固國共互信。

回顧20多年的兩岸關係，洪秀柱說，不可否認，台灣社會「傾獨」氣氛愈來愈外顯，她還是要強調，民心是有可能隨之改變的。國民黨要提升戰鬥力，就不能掉進民進黨的民粹陷阱失去自己的核心價值。

被問道馬英九「首戰即終戰」，洪秀柱表示，這都是馬英九對兩岸危機的逆耳忠言，她要強調的是，與其關心什麼時候打，會怎麼打，可以撐多久，以及美國會不會來幫忙，在尋找這些問題的答案之先，我要先問，台灣本來是一隻受大家歡迎的和平鴿，為何要成為「刺蝟」？為何要挑起戰爭？又是誰要挑起戰爭？誰會得利？受害的又會是誰？

(旺報 )