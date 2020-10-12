每日有50萬讀者造訪的《中時新聞網》社會與寶島頻道，包含刑案、法庭中心、地方萬象，寶島，讓讀者簡單的詳知台灣各個角落，每天發生的天災、意外、人禍、刑案與各地地檢署、法院司法案例，以及各鄉鎮是大小軼聞，讓讀者隨時可以掌握全台灣上所有社會鄰里大小事。

《中時新聞網》從前身《中時電子報》起，社會頻道已樹立15年好口碑，平均每日造訪讀者20 萬成長到50萬，靠的就是24小時，分秒必爭的將社會大小事，隨時以最快速、詳細的報導與內容，第一時間傳達給所有讀者，讓民眾最快速接收台灣的各種刑案與意外狀況、各鄉鎮鄰里間的趣聞。

社會頻道向來以第一現場行紀實報導，舉凡發生在各地的意外事件、社會刑案、刑案內幕、讓民眾了解現時的社會狀況、能從社會發生的案例中反思，做為生活上的警惕與預防。

法庭中心則是提供讀者知名大小刑案審理進度，以及各種刑案內幕與司法消息，平日語艱深複雜的司法文書，透過法庭中新的報導，讀者很容易言簡意賅的了解刑案內容。

地方萬象則是透過綿密的記記者觸角，將台灣所有每一角落、鄉鎮內與民眾有關的生活大小事、地方施政、奇聞、特殊有趣事件，詳細的傳達到讀者耳裡，讓民眾在家裡，就能熟知每一地區社會狀況。

寶島頻道則是更貼近民眾的報導，將觸角伸入除了地方政府單位以外，各地區特色、各行各業小人物大英雄、地方產業等，全都蒐羅在報導內，讓讀者更細知台灣寶島的社會脈動。

看到這不知你是否感到好奇，以前從沒聽過《中時新聞網》，究竟這個厲害的「新媒體」是打哪來的？其實，它就是已成立25年的《中時電子報》，今年9月正式更名為《中時新聞網》。

為感謝舊雨新知支持，《中時新聞網》特於臉書舉辦回饋活動，即日起至10月31日，只要在活動貼文留言處，上傳親筆寫下的「中時新聞網」5個字，就能獲得1杯CITY CAFÉ，還可參加三星4K電視抽獎。

(中時新聞網)