美國總統川普11日在「推特」（Twitter）上自稱新冠免疫，該則推文不久後就被推特盯上、標註警語，推特指出川普的推文散播「具誤導性且可能有害的訊息」，已經限制網友按讚、回覆、分享。

美國總統川普昨（11）日在「推特」（Twitter）上發布推文，自稱新冠免疫，該則推文不久後就被推特盯上、標註警語，推特指出川普的推文散播具誤導性且可能有害的訊息，已經限制網友按讚、回覆、分享推文的權利。

綜合路透社、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普10日進行染疫後首場公開活動，他的醫生更稱川普已經不具備傳染風險，川普昨日上午又發布推文，宣稱自己已經免疫，也不會傳播病毒。他在貼文中指出，「昨天已完全獲得白宮醫生認可，意味著我不會感染病毒（免疫），也不會傳播它。」

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

當天下午，推特就為該則推文加註警語，指出這則推文「違反推特散播有關新冠病毒具誤導性、以及可能有害訊息規定」。

川普11日在「推特」（Twitter）上宣稱新冠免疫，推特隨後在貼文上方加註警語，指出該則貼文違反散播「具誤導性且可能有害的訊息」的規定。（圖／擷取自川普推特帳號）

不過推特認定這則推文可能和公眾利益有關，因此讓外界仍能讀到訊息內容，不過不能按讚、分享、及留言，推特發言人表示，該則推文做出有關健康的誤導性主張，因此網友和這則推文的互動將會受到「很大限制」。

川普2日宣布感染新冠肺炎，後續住院4天才出院，白宮御醫康利（Sean Conley）表示，川普已經連續多日都沒有發燒，10日再發布備忘錄，指出川普「已經不具備新冠病毒傳染風險」，但就是不願證實川普的新冠病毒檢測是否已經陽轉陰。川普10日摘掉口罩，在白宮陽台對台下支持群眾發表長達17分鐘演說，令外界擔憂這場活動可能淪為新的病毒溫床。

目前科學界尚無法證實新冠康復者體內的抗體能夠維持多久，以及能否保護人體免於再次感染，不過香港先前確實有案例顯示同一名患者幾個月內兩度感染新冠病毒，只不過第2次染疫後並沒有出現症狀。

(中時新聞網)