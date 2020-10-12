美國總統大選結果即將在11月3日揭曉，知名韓粉粉專預測大選結果，認為民主黨的總統候選人拜登特質能剋死川普，且在辯論會上證明自己沒失智，因此拜登將會贏得這屆總統大選。

知名韓粉粉專「歷史哥澄清唬」臉書發文表示，現在很多主流的「專家學者」滿口講民調不準、測不出來潛在民眾、拜登沒魅力、川普造勢超熱，暗喻川普勢將逆轉，這些推論只怕是完全的引喻失義。因為拜登本身的出線，就是來自川普2016的勝利。

該粉專更表示，川普在2016年能打破眼鏡逆轉，是因希拉蕊陣營犯了數個大錯誤：第一是鏽帶和大湖區雖然傾向民主黨多，但民主黨的預測卻沒有一份考慮過3州失守。其次，民主黨選票過度集中東（北）與西岸，導致希拉蕊·柯林頓敗選。反而川普陣營在選前幾乎是放棄傳統紅州（例如喬治亞州贏50萬也是贏，贏15萬也還是贏），全力衝刺鏽帶，最後成功逆轉。最後是過度強調進步價值而忽略負面訊號。

但是對於這次美國大選選戰，該粉專觀察直言，拜登將會贏得2020總統大選，因為「川普2016的勝利正是拜登出線的原因，拜登的特質剋死川普，總統大選辯論是拜登勝出，拜登只要證明他沒失智失能就贏，BLM一度讓川營誤以為有逆轉機會」。

拜登辯論戰略勝利的原因，該粉專分析如下：川普的民調始終和拜登有落差，而川普陣營自然也非坐以待斃。川普陣營的負面作戰中，最成功的一環是形塑 拜登已經失能的形象。於是一場辯論會，拜登根本不用重創對手，至要證明自己依然能視事，就瓦解川普陣營的千萬努力。

該粉專強調，有人援引CNN民調顯示兩人好壞比與2016的總統辯論，希拉蕊·柯林頓和川普間的表現，都是約6成贊同民主黨表現佳，近3成說川普好來說川普辯論勝利。這是極大謬誤，因為柯林頓家一向被認為能言善道，希拉蕊又從政多年，卻未展現出壓倒優勢，只能和川普嘴來嘴去，一般人心中失望難免。但到了今年，本來被傳言質疑近乎失能的拜登卻依然正常展現在美國人前，於是大眾憂慮銳減。

該粉專直言，川普一度因 BLM 與 Defund Police 拉回局面。不知道是不是大幅領先讓民主黨激進派得意忘形，民主黨激進派包括副總統候選人賀錦麗在內，高調支持BLM暴動，還主張 Defund Police（砍警政執法預算），讓川普一度追到實際距翻轉只剩2.7%的差距（以主要長期民調平均值為準）。但拜登持續與激進民主黨勢力保持適度距離，加上辯論證實他未失智，川普的追近變曇花一現。川普勝利的唯一機會，就是選舉人投票前拜登猝逝。

(中時新聞網)