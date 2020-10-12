一位陳姓竹科工程師在婚後首度帶嬌妻回南部吃年夜飯，妻子指控陳男因她沒準備「公婆的紅包」大罵不孝，該晚上就將其趕回新竹。隔日再打視訊電話逼「下跪道歉」，還拿離婚逼迫她。兩人婚姻走不下去也談不攏，最後鬧上法院。

據《自由時報》報導，陳男聲稱，兩人婚後以爭吵度日，8歲兒子成傳話筒，兩人如同平行線般永不交集。他表示，2016年他赴陸出差，妻子卻認為自己被拋棄，在網路上傳割腕照搏同情，甚至企圖帶著兒子跳樓，不停以死相逼；也曾多次傳訊「我要你後悔一輩子到死」、「我要你連兒子都沒有」等語，他不堪被情緒勒索因此請求法院判准離婚。

對此，妻子則當庭控訴，她稱，婚後兩人初次一起回南部吃年夜飯，她因沒準備公婆的紅包，慘被丈夫以「不孝」為由當晚趕回新竹。隔日丈夫拿離婚做威脅，打視訊電話要她當眾跪下向公婆道歉，她為求全只好當自己母親的面，向丈夫、公婆下跪道歉。

妻子還表示，陳男赴陸出差卻養小三，她向婆家求助未料卻被冷淡回「別耽誤陳男再婚」，讓她心寒到爆，苦無解決方法只好揚言要以死相逼，但她其實並無求死本意，只是不願意離婚。

新竹地院經審理後，法官認定妻子初次去婆家就被請出門，確實替婚姻埋下未爆彈。也發現在2017年間，她曾發文問「木炭哪裡買」，因此驚動友人報警，警方調查認定，她會有此舉疑似是因為丈夫外遇。法官以此判定其自殺意圖加深婚姻裂痕。

法官酌情後認定，雙方問題難辨輕重與責任歸屬，就連法官也難以釐清。法院方面雖安排雙方婚姻諮詢，盼能解決女方心中的苦悶，卻毫無成效。最終認定這段婚姻已無法維持下去，判准離婚。

(中時新聞網)