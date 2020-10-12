本周南海非常熱鬧，先是蓮花颱風生成登陸越南，接著南卡颱風將在今天生成，往越南北方接近，第三個則是菲律賓東側的低壓，將在本周發展成17號「沙德爾」，氣象達人彭啟明表示，「沙德爾」的序位前身就是赫赫有名「蘇迪勒」颱風，在2015年侵襲台灣，造成重創被除名。

彭啟明在臉書指出，即將在本周生成的南海第3個颱風「沙德爾」。這個颱風的前身就是2015年侵襲台灣的蘇迪勒颱風。當時穿心颱蘇迪勒的強風豪雨造成全台8死4失蹤437傷的慘重災情，近450萬戶停電，創下全台最嚴重停電紀錄，12級以上陣風更造成雙北最嚴重的路樹災情，倒了7,000 多棵，農業損失總計22億8千萬。

彭啟明表示，蘇迪勒颱風因為重創台灣而被除名，但「沙德爾」仍是由米可羅尼西亞所命名，代表侍衛的意思，本周沙德爾生成後將影響菲律賓然後往越南去，對台灣沒有直接威脅，但進入南海後，外圍水氣又會導致周五至周日(16~18日) 東半部雨勢增加。

彭啟明表示，目前台灣被北方大陸高壓籠罩，附近吹著淺薄東北風，但菲律賓東方海面到南海這區域維持一個大低壓帶環流，持續有低壓擾動或颱風發展，提供台灣東方海面一些水氣，今明迎風面東北部、宜蘭花蓮有持續性雨勢，周三到周四稍微減少，周五到周日水氣又增加，有較大局部降雨發生機會，北部受東北風影響今天到周日7天都有局部短暫雨，桃園新竹以南多雲到晴，山區偶有些局部的午後熱對流降雨。

(中時新聞網)