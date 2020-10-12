遊戲族群陸續公布營收，遊戲股王鈊象(3293)9月營收達7.6億元，月增4％、年增54％，再創單月新高；智冠(5478)9月合併營收6.14億元，月增7％，年增19％，主要隨著下半年疫情控制，遊戲實體活動逐步開放，帶動會展活動業務回溫；傳奇(4994)9月合併營收為2.43億元，月減30.29％，年減18.12％，合併營業利益為0.47億元，稅前淨利0.36億元，每股稅前盈餘0.33元；網龍(3083)9月營收0.41億元，年減8.44％。

鈊象旗下五大網路遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》和《海王寶藏》營收保持穩定成長外，且今年打通美國市場，來自美國市場的授權金大幅上升，推升營收持續創高。

智冠子公司遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》盛大舉辦的「百萬獎金爭霸賽」將在10月18日前進台北三創舉辦線下總決賽，藉由賽事與玩家深度互動，並帶來本月底全新改版內容及重要合作活動等最新消息。

網龍9月底推出線上遊戲《飄流幻境Online羅德島傳說》全新版本，11月還將帶來《武林群俠傳Online》改版資料片，大幅優化遊戲畫面，提升操作便利性，吸引老玩家回歸。另外自研手遊《黃易群俠傳M》亦持續更新優化玩家遊戲體驗，下周將加入陣法系統、新手手冊及多項便利新功能。

金融科技子公司藍新集團線上代收付業務穩健成長，更持續推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，以完善的金流解決方案加速商家串聯各種支付工具，打通行動支付的使用場域，並藉此帶動《ezPay簡單付》電子錢包應用服務。

傳奇手機遊戲《幻想神域2日版》7月初正式上線，9月維持良好表現，目前穩定營運。公司即將在11月推出首款自行研發女性向遊戲《如果重來》，已於10月6日展開事前預約。

(時報資訊)