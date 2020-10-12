竹南鎮永貞路11日下午發生老婦騎機車突然左轉，害後方砂石車釀禍。（竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮11日下午發生一起8旬老婦騎機車突然左轉，造成後方砂石車反應不及，緊急煞車並向左閃避，擦撞老婦機車後撞進建築工地事故，老婦幸運只有腳部輕微擦傷，未波及其他人。 近日，苗栗縣有幾位民代高調提議以還機車路權為由，全面取消機車2段式左轉，幸有關單位以安全理由提出異議，才使提案暫緩，如今再傳機車擅自左轉肇事，顯示維持機車2段式左轉，確有其安全必要。

11日下午15時39分許，家住竹南鎮的84歲陳姓老婦騎機車外出，行經永貞路二段北上路段，突然從外車道切換車道左轉，後方內車道由張姓男子駕駛的砂石車，雖然緊急煞車及向左閃避，仍在擦撞老婦機車後，再失控撞上分隔島及對向路旁新建的房子，所幸整件事故僅老婦腳部輕微擦傷，由救護車送醫檢查並無大礙。

竹南鎮永貞路11日下午發生老婦騎機車突然左轉，害後方砂石車釀禍。（竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真）

車禍發生在交通繁忙的省道台13線上，事故發生時，所幸南下車道當時沒有車輛經過，遭撞的新建房屋工人，剛在砂石車撞擊位置施工完畢離開，緊接著砂石車就失控撞上，工人幸運逃過一劫。竹南警方為處理車禍排除事故障礙，將南下車道暫時封閉30分鐘，並派警員疏導行經車輛改道，在事故發生40分鐘後，就將現場交通恢復正常。

竹南警分局表示，本次車禍所幸砂石車為空車即時閃避，雙方並無酒駕，該路口也無號誌管制及禁止機車行駛，但機車穿越路口時，應先禮讓直行車先行後，才能通過該路口，直行車輛行經無號誌路口，亦應減速慢行，詳細肇事責任，尚待分析後釐清。並呼籲駕駛人行經路口，應遵守相關交通法令，如欲變換方向務必使用方向燈，注意左右與前後方來車並減速慢行，以避免發生碰撞。

(中時 )