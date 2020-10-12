湖人全隊齊聚在總冠軍獎盃旁邊瘋狂慶祝。(美聯社)

LBJ gets it back from Caruso and double-clutches on the throw down! #NBAFinals



Game 6 on ABC pic.twitter.com/P2nv4Sk8zy — NBA (@NBA) October 12, 2020

(10：01更新)「小皇帝」詹姆斯這次不給熱火任何機會了！12日的NBA總冠軍賽G6，詹皇貢獻28分、14籃板及10助攻的總冠軍賽生涯第11次大三元，幫湖人106比93輕取熱火，4勝2敗拿下本季總冠軍，這也是湖人隊史第17次總冠軍，跟塞爾提克並列史上最多冠球隊。

改用卡魯索取代霍華先發的湖人，一開賽如同湖人總教練佛格預估，利用速度不斷突破熱火防線，也讓湖人一路保有領先，前4場因傷缺陣的卓拉吉奇，也在首節還剩1分09秒替補上場，打完首節，湖人28比20領先，詹姆斯首節摘9分。

靠著隆多次節一開始連取5分，其中包含1顆三分球，不僅讓他上半場得分就上雙，更幫湖人持續擴大領先差距，接著換安東尼戴維斯與波普發威，湖人領先幅度來到30分，熱火攻守節奏完全失控，上半場結束，湖人64比36大幅領先。

湖人雖在第3節開始把領先擴大到32分，可是熱火仍未放棄，靠著阿德巴約強攻內線，很快就讓安東尼戴維斯吞下第4犯，但佛格堅持把戴維斯放在場上，湖人也把領先擴大到36分，前3節打完，湖人87比58遙遙領先，摘冠已無懸念。

熱火末節一開始就打7比0，讓佛格連忙把安東尼戴維斯換上場，更靠丹尼格林投進三分球止血，但熱火仍把落後差距追到17分，可惜佛格擺明不給熱火任何機會，把主力留到最後1分27秒才肯換下，就算場上差距或勝負早已底定了。

除了詹姆斯貢獻今年季後賽第5次大三元，帶著腳跟傷勢上場的安東尼戴維斯也拿19分、15籃板，隆多19分，波普17分、丹尼格林11分；熱火以阿德巴約25分最高，不再神勇的吉米巴特勒12分、8助攻與7籃板，卻仍打了45分鐘。

(中時 )