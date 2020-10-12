10月台指期今日開盤上漲62點，為12935點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期上週四上漲119點至12873點。價差方面，台指期轉為逆價差-14.19點，電子期轉為逆價差-0.3點，金融期逆價差擴至-7.3點。現貨部分，三大法人買超195.02億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少414口至6155口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少612口至29468口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加875口至-14622口。

永豐期貨表示，目前市場的焦點為紓困法案及美國總統大選，投資人宜做好停損停利。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13000點，賣權未平倉最大量集中在12000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23降至1.22。VIX指數下跌0.2至20.63。整體選擇權籌碼面有利多方。

(時報資訊)