北市府民政局公文。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院院長羅智強上月遭監察院發函，指他2018年參選台北市議員的政治獻金有4筆資料不符，要求限期7天查覆，若涉申報不實可罰6萬至120萬元；結果羅智強向監察院查覆，1筆資料無誤、3筆不到1萬元的捐款改名「匿名捐款」後，台北市民政局上週查證4筆捐款者「姓名、身分證統一編號全部相符」，羅智強今早在臉書連PO兩文，指監察院造假栽贓構陷他，怒批「陳菊，比張天欽還囂張！」要求陳菊踹共！監察院比照他的標準清查民進黨政治獻金！護航監察院的民進黨道歉！

以下是羅智強臉書發文：

東廠抓到，陳菊踹共！陳菊，比張天欽還囂張！竟然用監察院的公權力公然羅織造假，構陷羅智強；號稱超黨派的陳菊，原來是「抄黨派」而且「先抄羅智強」。

陳菊上任後沒辦任何民進黨的貪瀆違失，驚天第一件事，就是查羅智強306元的政治獻金，還嗆罰羅智強6萬到120萬元。

你以為這是最離譜的事嗎？我告訴你，沒有最離譜，只有更離譜！陳菊監察院說我的政治獻金有四筆姓名和身分證字號不符，經我行文台北市民政局查證，結果是四筆全部相符、四筆全部相符、四筆全部相符。陳菊監察院竟然100％造假構陷。

從9月22日我收到監察院的查水表文，連二個禮拜，我和我的辦公室不得安寧，全在應付監察院的查水表。

我本來以為，陳菊查羅智強306元，卻不查陳明文300萬是選擇性辦案，已經夠離譜了。我本來以為，9合1選舉從里長到市長共有2萬多個候選人，監察院一年查300件，中籤率1.5％都查得到羅智強，還說超黨派、沒有針對性也算夠瞎的。

但有一件事，我卻從頭到尾沒有懷疑過，那就是，畢竟我有8000多筆小額捐款，真的有4筆把身分證字號填錯，錯率0.05％也是非常有可能的。

直到10月6日，有人「提醒」我，根據他得到的可靠消息，監察院可能根本造假，我的四筆政治獻金，捐款人的姓名和身分證字號應該是完全相符。他建議我最好行文台北市民政局去求證一下，我那時還在想，陳菊雖然囂張，但也不至於造假到這個地步吧！但保險起見，我當天就行文給台北市民政局，結果隔天民政局回文，看得我目瞪口呆，答案是在民政的新系統中雖然找不到，但在民政的舊系統中，「四筆皆相符」。

陳菊監察院擺明了造假誣陷，對於這個「陳菊的306東廠事件」，我有三個要求：第一，陳菊踹共道歉，對這麼可恥的事情，給個交待；第二，請陳菊比照查羅智強的標準，全面清查民進黨的政治獻金，尤其是陳明文的政治獻金；第三，請10月6日護航陳菊反控羅智強「自導自演」的民進黨站出來道歉交待，告訴大家，這是羅智強自導自演？還是陳菊監察院栽贓構陷？

＃你今天被306了嗎

【陳菊東廠306事件時間表】

109／09／21監察院發函，限羅智強七日內查覆有關張君等四人姓名及身分證字號配賦不符

109／09／22羅智強收到監察院來函

109／09／23羅智強辦公室從倉庫翻出當年的捐款資料，一筆一筆比對，但未滿三萬元之捐款人只留姓名及身分證字號，無任何聯絡方式，僅一筆三萬元以上之捐款，有連絡資訊。

109／09／27與超過三萬元捐款之李君取得聯繫，李君表示，所留資料無誤，因不信任執政黨，不願出具任何文件證明。

109／09／28羅智強將查詢結果函復監察院。

109／09／30羅智強在臉書貼文質疑監院「查羅智強306元，不查陳明文300萬元」、「不打老虎，雞蛋挑骨」。監察院透過媒體回嗆：若申報不實，要開罰受贈者（羅智強）6萬到120萬元。

109／10／06羅智強至監察院踢館，監察院透過媒體改口：只是釐清，不涉裁罰。

109／10／06民進黨派出網路主任護航監察院反控羅智強自導自演。

109／10／06羅智強接獲提醒，其得到消息，監察院可能栽贓，監察院所函查捐款之四人之姓名與身分證字號很可能根本相符，監察院故意政治騷擾。

109／10／06羅智強函請臺北市民政局協助查對張君等四人之姓名與身分證字號是否正確無誤。

109／10／07臺北市民政局回覆，查詢戶籍資料數位化系統，四人姓名與身分證字號相符。監察院確定誣賴。

(中時 )