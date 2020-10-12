近期最受矚目新上市股汎德永業今(12)日掛牌，承銷價180元，上周四在興櫃收329元，相當於抽中1張賺14.9萬元，開盤後即有賣壓，5分鐘從300元跌至288.5元，相當於預期獲利每張少4.05萬元。

汎德永業為BMW、MINI、保時捷(Porsche)經銷商，2018、2019年稅後EPS(每股盈利)分別為10.57、10.2元，今(2020)年上半EPS6.04元，９月合併營收約40.2億元，年增率63.37%也刷新歷史新高，預估全年每股上看盈餘接近前2年，達10元左右。

今年上櫃、上市熱潮造成股民搶購熱，熱門股多在正式掛牌前股價被炒到大幅高過承銷價，掛牌首日就湧現賣壓，例如亞洲藏壽司承銷價55元，興櫃價在上櫃前一度飆至325.5元，成為觀光股王，但掛牌後1周內就跌破90元，儘管仍高於承銷價不少，預期獲利大幅縮水，從每張賺27.5萬到賺3.5萬不到，仍令不少散戶痛呼跑太慢。

依現行規定，掛牌後５個交易日內無漲跌幅限制，因此儘管汎德永業溢價遠低於藏壽司，基本面營收、盈利狀況也更優，仍令不少中籤戶忐忑不安，深怕少賺慘劇重演。

(中時新聞網)