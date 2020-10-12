山富旅遊（2743）9月營收3,512.3萬元，與8月相近，年減92.45％，2020年前9月累計營收8.51億元、年減78.22％。

接續暑假熱潮，山富不斷精進推出多樣商品因應市場已及中秋及國慶假期，創造9月營收穩定。10月兩周皆有連假，且又到了企業員旅旺季，據悉山富在手的企業國旅訂單已到明年Q1，後續營運表現可望呈現穩定成長之態勢。

山富在策略面上所著重的，是讓國旅不止是國旅，而是希望讓參與的旅客體驗到以往未曾想像過、感受過的美好旅遊記憶。邁入第四季，旅遊方式也由夏天的水上活動和露營，隨著季節轉換到不同場景；冬季旅遊元素包括溫泉季、賞楓季、欣賞美麗落羽松、新社花海賞花等，都是接下來陸續十分熱門的旅遊選項。

除了客製化的深度旅遊外，企業員工旅遊也是讓山富營運動能逐漸加大的方向。山富一直就是有相當深厚的國內旅遊基礎，廣受企業的信賴與支持。更在前期入境旅遊的規模年達80萬用房間數，與台灣各地飯店業者、景區都有深厚基礎。今年度全員確認發展目標，認真執行。

山富長期經營企業旅遊，包括知名金控、大型直銷公司都是山富旅遊服務的客戶。山富表示，國內許多企業由國外旅遊轉為國內旅遊消費，像是主管會議旅遊、員工旅遊、經銷商活動、企業尾牙與春酒規劃等，而都是山富的強項，且經由專業的旅遊顧問規劃，可讓企業的消費價值放大，CP值更提升。

除了在行程規畫上的專業用心外，旅客的安全更是山富所重視的。強調安全零容忍的山富表示，自有車隊是公司的優勢之一，除了司機素質相對較高外，車子也皆以原廠保養，在安全與服務上品質無庸置疑。更憑藉自身有遊覽車隊的經驗，在市場中安排車趟也是更加有效率。山富願意投入較高的成本打造自有車隊，為的就是提供消費者更好的服務品質及安全性。

山富今年也將推出全台首創的公益旅遊，藉由客製化的行程，讓參與的遊客不僅可以玩，更可以做公益。限量推出的「2020送愛到台東」年度感恩旅遊，將旅遊與公益活動結合，旅客將到花蓮富里銀川永續農場，親身體驗慶豐收、割稻樂，享受田園午餐；接著也會到台東「孩子書屋」捐米做公益，讓身處偏鄉、資源弱勢的孩子獲得溫飽，平安快樂長大。法人看好山富資源整合和應變能力，推出長天數及創新的旅遊規劃，加上年底企業旅遊需求增溫，可望持續帶動整體營運表現回穩。

(工商 )