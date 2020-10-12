美股9日收高，台股加權指數12日開在12,959.15點，權王台積電（2330）法說15日將登場，股價先反應法說報喜預期，股價12日跳高開在458元，帶動台積電供應鏈個股同步上漲，台股向上攻堅萬三關卡。

美國總統川普暗示支持規模更大的新冠肺炎紓困方案、兩黨有望展開協商，激勵美國四大指數9日全面跳高。

道瓊工業平均指數9日上漲0.57％（161.39點）、收28,586.90點，創9月2日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.39％（158.96點）、收11,579.94點，創9月2日以來收盤新高。費城導體指數上漲1.78％（41.88點）、收2,398.04點，創歷史收盤新高。

元富投顧指出，由於美國總統川普態度髮夾彎，願意簽署小型企業的紓困案，美國四大指數全面上漲，站在月線之上，費半指數更大漲超過2％，美股呈現盤堅向上格局。台積電ADR大漲4.57％，台股在台積電帶隊下，站上月線、季線，區間以12,650～13,000來看待。

外資連續買超台股五天，加上與台股連動性高的費半指數持續走強，台股隨著美股緩步墊高，屬多方格局。從技術面來觀察，台股跳空站在所有均線之上，蓄勢挑戰萬三關卡。

台股8日在台積電、聯發科、大立光點火下，指數開高走高，短線熱門股有聯電、欣興、大亞、元晶、南電、強茂、友達。在期貨多單方面，外資淨多單減少612口至29,468口，外資對台股屬偏多操作，月線12,659點是多空交戰點，不宜跌破。

以內資為主的櫃買指數價漲量增，站上月線，顯示市場浮額減少，可觀察茂迪、光洋科、安國、國統，區間以162～170點來看待。

(工商 )