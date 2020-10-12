台股10月8日全體上市公司總市值為39兆2,329.82億元，較前周五（9月30日）總市值增加1兆1,200.75億元，周增幅為2.94％。大展投顧預期本周指數在12,600-13,000點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、蘋概股、太陽能股、MOSFET股、海運股等。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.川普染疫後快速恢復，並表示將動用緊急授權批准和分發藥物，讓美國民眾可以免費取得，大幅減緩市場對疫情增溫的擔憂。

2.雖然2.4兆美元經濟刺激方案談判陷入僵局，但川普表示，國會應迅速提供250億美元的新薪資補助，以協助美國航空公司，讓市場重燃紓困計畫的希望。

3.美中貿易戰效應下，台灣9月出口表現亮眼，根據財政部統計，台灣對美國、中國出口年增幅分別達14.5％、22.3％，同步創下單月次高。

(工商 )