工業電腦廠事欣科（4916）受惠國防、航太出貨轉強，帶動業績逐步回溫，9月營收1.92億元，月增26.5％，第三季合併營收4.91億元。法人預估，因公司營收規模放大，且內部產能調配及費用管控發揮綜效，單季、全年可望重返獲利軌道。

事欣科11日公告9月營收1.92億元，優於7、8月的1.47億元及1.51億元，營運動能逐月成長，公司表示，業績回升主要原因來自國防工業、航太訂單出貨加持，墨西哥廠產能利用率提高，第三季營收4.91億元，與第二季本業營收相比，季增達52.13％。

法人指出，事欣科第二季受疫情干擾，衝擊博弈、航太、國防三主要產品出貨，營收動能大減，導致單季每股虧損1.34元，不過，因5月美國限居令陸續解除，帶動客戶需求回升，預期第二季將是營運谷底。

展望後市，隨著疫情趨緩，客戶拉貨速度陸續恢復，雖然博弈產品需求仍相對薄弱，不過，以事欣科目前在手訂單來看，航太與國防工業領域升溫態勢已轉趨明朗，第四季有機會續強，為挹注公司營運動能的兩大引擎。

此外，新台幣大幅升值，市場擔憂將影響獲利表現，但法人認為，事欣科業績持續回溫，營收規模擴大，且航太、國防產品毛利率相對較高，將帶動獲利顯著回升，受匯損干擾程度有限，預料第三季將扭轉第二季虧損狀況，轉盈機會高，而第四季業績持穩向上，全年仍維持賺錢。

由於恩德今年5月股東會改選，董事長廖文嘉個人名下的運永投資出任董事，事欣科全面退出董事會，並喪失控制權，從6月開始，事欣科即未併入恩德營收，僅認列業外轉投資損益，凸顯本業狀況，累計前九月營收28.95億元。

(工商 )