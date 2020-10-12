台股累計今年初開盤迄10月8日共186個交易日，集中市場總成交金額為35兆4,746.19億元，市場日均值為1,907.24億元，股票成交量週轉率為85.81％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：ABF載板股、半導體及材料設備股、WFH概念股、節能股等，看本周台股指數區間為12,750-13,000點。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.隨外資買盤回補台積電、聯發科、台塑四寶等權值股，加上新台幣維持強勁走勢，資金行情持續推升台股逐日墊高並站上月、季線位置。

2.台灣9月出口創歷年單月新高，年增9.4％，隨旺季鋪貨效應，加上去年基期偏低，預估10月出口增長將維持高位。

3.IHS Markits與中華經濟研究院公布台灣9月製造業PMI，分別上升至55.2與57.7，連續第3個月呈現擴張，隨新增出口訂單顯著攀升，帶動廠商採購、庫存回補與生產需求，同步提振企業僱用員工的意願。

4.美國9月ISM製造業指數小幅下滑至55.4，生產活動緩步復甦，但仍維持擴張態勢；ISM服務業指數走升至57.8，惟未出貨訂單下降與庫存去化力道增強，顯示美國在年底佳節的銷售旺季中，廠商備貨庫存的信心不足，引發第4季拉貨動能之隱憂。

(工商 )