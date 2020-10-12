根據金管會資料，僅短短一年，ESG主題基金申報核准之檔數已從2019年的2檔上升至10檔，顯見在當今充滿變數的環境下，相對穩健的ESG主題商品更受投資人青睞，成為投資先鋒。聯邦投信表示，就國內基金來看，根據投信投顧公會資料顯示，自2020年1月1日截至10月8日止，累計ESG主題基金(含ETF)之成立規模共達新台幣262.11億元，較2019年增加181.01億元，成長223%。在現階段市場波動風險因素較多的情形下，「ESG主題基金」將是後疫情時代下的穩健選擇！

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民指出，今年來全球面臨新冠肺炎、中美貿易戰等一連串利空衝擊，未來可能的風險來源涵蓋美國總統大選、產業復甦前景未明等影響，短期內金融市場將隨之起伏動盪。

ESG是環境(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)之縮寫。余政民指出，近年來各國跟著聯合國的步伐，ESG已在世界各國迅速發展。舉例而言，美國第一大公共退休基金－加州公務員退休基金，已將ESG考量因素融入投資流程；日本退休基金也採用富時編製的ESG指數，2018年日本養老金公積金投資決策100％納入ESG因子，其掌管之資產規模大約160兆日圓；挪威主權財富基金亦將ESG納入其投資要素中，當企業違反ESG之概念，就列為投資黑名單。

2檔正在核准的ESG基金包括:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金以及柏瑞ESG量化多重資產基金。

(時報資訊)