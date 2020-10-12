直播》立法院審萊豬9項行政命令 衛環公聽會打頭陣

今(12)日立法院朝野協商提案，聯席審查萊豬9項行政命令，本週進入重頭戲，先由衛環委員會祭出公聽會，並邀請衛福部長陳時中列席進行攻防，立法院衛環委員會召集委員蔣萬安與陳時中的交鋒成為焦點。

蔣萬安在公聽會上提及婦產科史上著名的藥物己烯雌酚（Diethylstilbestrol, DES）。他指出，1939年，己烯雌酚在美國上市，被當成女性荷爾蒙補充劑與婦科疾病藥物，多年後發現，使用者發生陰道癌的比率明顯上升，在用了32年以後，於1971年被禁用。蔣萬安也提及，開發出己烯雌酚的藥廠，就是如今生產萊克多巴胺的埃藍科（Elanco）。

蔣萬安也提及，萊克多巴胺若真的誠如國際標準或食藥署訂定的，真的安全無虞，國內豬農可以使用嗎？現在豬農全面禁用，為什麼要開放含有瘦肉精的豬肉進來？這是最矛盾的地方。

立法委員林德福問及，兩歲以下小孩能不能吃萊豬？陳時中表示，「我們沒有鼓勵吃，我們並不禁制」。

(中時新聞網)