引爆上市新股承銷引爆抽籤熱潮的汎德永業公司今日掛牌，開盤衝上300元，以申購價每股180元計，抽中一張仍賺10餘萬元，算是相當不錯。掛牌典禮也在唐家三姊弟－唐如萱、唐榮椿、唐慕蓮三人共同擊鼓下，見證首家只賣豪華車的車商上市。

汎德永業董事長唐慕蓮表示，感念父親唐誠創立汎德，也相信推動股票上市是永續經營之道，肯定上市掛牌是很重要的里程，也是責任的加重，會持續秉持著誠信理念，實踐社會責任，努力為股東權益創造最大利益。

汎德永業上市前IPO承銷刷新記錄，證交所統計， 爆出78.55萬筆投單，凍資金額達1413.9億元，筆數僅次於和潤、金額僅次於6月昇佳電子的1752億元，「吸金」力道能蓋3座台北101， 拿下2個次高紀錄，更把近期的台股抽籤熱推向新高峰。

汎德永業9月合併營收為新台幣40.2億元，年增率高達63.37％，刷新歷史新高紀錄，創下連續兩個月年增率達50％以上的好表現，帶動第三季合併營收103.3億元，較去年同期成長30.5％，累計今年1-9月合併營收286.3億元，年增率則達20.56％。

法人分析，近年進口車占比持續提升，汎德永業長期經營豪華進口車市場，旗下銷售3大品牌的多款車種涵蓋廣泛客層，必然為趨勢下的主要受惠者，隨車口數持續增加，亦推升維修保養業務需求，獲利動能無虞。

(中時 )