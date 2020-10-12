國民黨今年總統敗選後，黨內再掀起改名聲浪。國民黨團總召林為洲今天表示，中國國民黨認定的「中國」，當然是「中華民國」，但易被混淆為「中共」，另牽涉「中國」這個名詞所指涉的意涵。對此，港媒中評社撰文指出，國民黨這樣的決定「根本就是在自殘」。

中評社指出，國民黨繼日前在立法院提出「台美建交」案後，如今又提出「國民黨去中國化」的想法，這看在大陸眼中是相當危險的，對於國民黨自身也是在玩「主權認同切香腸」，這樣的做法簡直就是在自殘。

中評社認為，如今的國民黨除了黨綱內保留「九二共識」外，整個黨對於他們本身的核心價值也是漸行漸遠，如今黨內沒有副主席，除了主席江啟臣外，黨內第二人就是立院黨團總召林為洲，而林為洲如今拋出這種說法，並不只是他的個人意見，也代表著黨內「選舉派的逆襲」。

當國民黨脫中，未來兩岸恐怕就沒有和平發展可能。中評社表示，國民黨如今在「選舉派的利益」影響下出現去中國化的提案，卻沒有思考到對台灣、對民眾的最大利益，一旦國民黨跟著民進黨起舞，未來兩岸恐怕再無和平的可能。

(中時新聞網)