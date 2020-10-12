總獎金700萬美元的美國PGA兒童醫院公開賽最後回合，台灣好手潘政琮打出平標準71桿，最終以低於標準10桿的274總桿並列52收尾。
潘政琮前三回合分別擊出68、66、69桿，低於標準10桿並列50，今日第四回合前4洞就吞下2柏忌，排名迅速下滑，幸好第9洞抓下小鳥止住頹勢，可惜第10洞果嶺3推再吞柏忌，第13洞5桿常洞，小潘第二桿就將小白球打上果嶺，兩推進洞抓下博蒂，第16洞又展示精準鐵桿，成功射下小鳥，單日3博蒂3柏忌，平標準桿作收。
美國選手庫克與沃夫兩人在第四回合同樣擊出低於標準5桿的66桿，沃夫更在第16洞成功獵鷹，前三回合並列領先的萊爾德第18洞吞下柏忌，單日68桿，與庫克、沃夫打完四回合同以低於標準23桿的261桿並列第一。
三人緊接著在第18洞延長賽，又同樣擊出平標準桿，二度延長賽來到第17洞，萊爾德技高一籌，以精采的小鳥推保住勝利果實。
(中時 )
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